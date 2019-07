Neos und Grüne kürten ihre Spitzenkandidaten

Bei der Neos-Mitgliederversammlung wurde Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger am Samstag mit einer 96,1 Prozent zur Spitzenkandidatin für die kommenden Nationalratswahlen gewählt.

Umfrage Wäre am Sonntag Nationalratswahl: Wen würden Sie wählen? ÖVP

SPÖ

FPÖ

NEOS

Grüne

Liste Pilz

Andere

Gar niemanden

"Ich will mutig vorangehen und die Tür in neue Zeiten aufschlagen – zu einem neuen, zu einem guten Österreich. Gemeinsam werden wir weitere Türen zu einer Politik von A wie Anstand bis Z wie Zukunft aufschlagen", so die Parteivorsitzende.

Die weiteren Plätze auf der Bundesliste und auf den neun Landeslisten werden am Nachmittag endgültig vergeben.

Kogler zuversichtlich

Die Grünen werden mit Werner Kogler an der Spitze zur Wahl am 29. September antreten. Der Parteichef bekam 98,6 Prozent der Stimmen. 209 der 212 gültigen Stimmen entfielen beim Bundeskongress am Samstag in Wien auf ihn. Gegenkandidaten gab es keine.

"Wir haben vor zwei Jahren gemeinsam verloren. Jetzt werden wir gemeinsam wieder gewinnen", meinte Kogler zuversichtlich.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ek)