Rendi-Wagner holt neuen Wahlkampf-Manager

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner holt Christian Deutsch als Wahlkampfleiter in ihr Team. "Er ist ein gut vernetzter, erfahrener Wahlkämpfer, der die Partei in- und auswendig kennt", so die Parteivorsitzende.

"Mit Mut, Entschlossenheit und Kampfgeist ist bei der Nationalratswahl für die SPÖ alles möglich. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Chance wie in der Vergangenheit auch diesmal gemeinsam nutzen werden", so Rendi-Wagner.

Ex-Landesparteisekretär

Von 2008 bis 2014 war Christian Deutsch Landesparteisekretär der SPÖ Wien. Seine politische Laufbahn startete Deutsch ab 1983 als Landessekretär der Sozialistischen Jugend Wien. 1987 wurde er Vorsitzender der SPÖ Alterlaa in Wien Liesing und Bezirksrat in Liesing. Einer seiner politischen Schwerpunkte ist der MieterInnenschutz.

Deutsch war von 1989 bis 2003 Vorsitzender der Mietervereinigung Liesing und zwischen 1991 und 2003 Landes- und Verbandsvorstandsmitglied der Mietervereinigung.

Seit 2001 ist er für die SPÖ im Gemeinderat mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Wohnen. Seit 1997 ist er stellvertretender Bezirksvorsitzender der SPÖ Wien Liesing. Seit 2018 ist Deutsch Vorsitzender der Wiener Volkshochschulen.

