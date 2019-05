Philippa Strache: "Ich bin nicht ausgezogen!"

Das Ibiza-Video schlägt hohe Wellen, nicht nur politisch. Auch die Ehe von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (49) und seiner Frau Philippa (31) soll laut diversen Medien auf der Kippe stehen. Sie habe bereits ihre Koffer gepackt und sei ausgezogen, wird kolportiert. Mit "Heute" sprach sie offen.

"Weg zur Wahrheit"

"Heute": Wie geht es Ihnen?

Philippa Strache: Die letzte Woche war eine Achterbahn. Da ist man zuerst nur Passagier. Langsam kommt man wieder auf die Füße. Nun gibt es den langen Weg hin zur Wahrheit!

Stimmt es, dass Sie mit Ihrem Sohn ausgezogen sind und bei Ihrer Mutter wohnen?

Nein, ich bin nicht ausgezogen, diese Gerüchte stimmen schlichtweg nicht. Es stand, dass ich zu meinen Eltern gezogen bin – dabei habe ich nur meine Mama. Also alles erfunden. Ich wohne nach wie vor mit unserem Sohn und meinem Mann zusammen.

Sohn im Vordergrund

Wie ist es für Sie, von vielen Medien "vorgeführt" zu werden? Wer steht schon gerne mit erfundenen Geschichten in den Schlagzeilen. Wer bekommt schon gerne Drohungen? Wo man in erster Linie denkt: Fein, dann muss mein Sohn ohne seine Mama leben. Ich versuche aber, zu Hause so entspannt wie möglich zu sein – wegen meinem Sohn. Er soll keinen Stress

spüren. Und er ist nach wie vor ein glückliches, entspanntes Baby! Mein Herz!

Worauf konzentrieren Sie sich – woraus schöpfen Sie Energie in dieser schwierigen Zeit?

Mein Sohn gibt mir Kraft. Er ist mein Lebensmit

telpunkt! Ich versuche natürlich, ihn so gut wie möglich zu beschützen und ihm die nötige Ruhe zu geben. Jede Mutter wird verstehen, dass das Kindeswohl über allem steht. Aber mittlerweile auch der Kampf gegen ein unbekanntes Täternetzwerk.

