Philippa Strache wird bei Nationalratswahl antreten

Die Ehefrau von Heinz-Christian Strache wird im Herbst auf Platz drei der Wiener Landesliste kandidieren, das ist fix. Der Landesparteivorstand tagte am Freitagnachmittag. Im Anschluss bestätigte man die Kandidatur von Philippa Strache. An erster Stelle steht Dagmar Belakowitsch. Hinter ihr, an zweiter Stelle, befindet sich Harald Stefan.

Politik kein Neuland für Philippa

Die 32-Jährige ist bereits jetzt Tierschutzbeauftragte der FPÖ. Bald schon könnte sie Tierschutzsprecherin werden, da der 69-jährige Josef Riemer, der derzeit die Position inne hat, nicht mehr kandidieren wird.

Die Politik-Landschaft ist kein Neuland für Philippa Strache. Bereits in ihren ersten Jobs arbeitete sie als Assistentin im SPÖ-Parlamentsklub. Danach wanderte sie zu Team Stronach und war kurze Zeit Pressesprecherin von Frank Stronach.

Während dieser Zeit lernte sie auch Heinz-Christian Strache kennen. Drei Jahre später, im Jahr 2016, heirateten die beiden standesamtlich. Zwei Jahre danach folgte die kirchliche Trauung. Am 1. Jänner wurden die beiden Eltern. Der ehemalige FPÖ-Parteichef hat noch zwei Kinder aus vergangenen Ehen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)