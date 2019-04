Plastiksackerlverbot jetzt in Begutachtung

Um den Plastikmüll zu reduzieren arbeitet die Regierung momentan an einem Verbot für Plastiksackerl. Es soll ab 1. Jänner 2020 in Kraft treten. Am Donnerstag wurde es in Begutachtung geschickt.

Umfrage Wie finden Sie ein Verbot von Plastiksackerln? Super. Das war schon lange überfällig.

Prinzipiell gut, solange nicht die Kunden belastet werden.

Mir egal aus welchem Material meine Sackerl sind.

Schlecht. Sollten sich lieber andere Maßnahmen überlegen.

Bis zu 7.000 Tonnen Plastikmüll weniger pro Jahr

Umweltministerin Elisabeth Köstiger (ÖVP) ist stolz: "Mit dem Verbot von Einweg-Plastiksackerln zählen wir zu den Vorreitern in Europa. Es gibt nur zwei Staaten, die das vor Österreich umgesetzt haben."

Laut Daten des Umweltministeriums sind in Österreich jährlich bereits nur über den Lebensmittelhandel 400 Millionen Plastiksackerl im Umlauf. Diese verursachen zwischen 5.000 und 7.000 Tonnen Plastikmüll pro Jahr.

Einige Sackerln ausgenommen

Was sollen Händler nun tun, die bereits bestellte oder gelagerte Plastiksackerl haben? Für sie gilt eine einjährige Abkaufsfrist, die jedoch mit Ende 2020 verstreichen soll. "Das ist eine klare und konsequente Entscheidung gegen die Wegwerfgesellschaft. Für den Ersatz von Plastiksackerln gibt es genügend Alternativen", sagt Köstinger.

Nicht von dem Verbot betroffen sind dennoch einige andere Sackerl, wie etwa die sehr leichten "Obstsackerl", die biologisch abbaubar sind und aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Auch Müllsäcke, Hundesackerln und Gefrierbeutel bleiben in Österreich bestehen. Mehrwegtragetaschen aus Kunststoffgewebe, die stabil und robust gemacht wurden und auf einen mehrmaligen Gebrauch ausgelegt sind, dürfen ebenfalls bleiben.

Kritik von Umweltorganisationen

Greenpeace zeigt sich mit dem Vorhaben noch nicht zufrieden: "Der Regierungsentwurf hat eine große Schwäche: Die Regierung hat anscheinend keinen Mindestpreis für Wegwerfsackerln aus Papier oder Bioplastik festgesetzt", sagte Nunu Kaller, Expertin für Konsumfragen bei Greenpeace Österreich.

"Wird das Plastiksackerl eins zu eins mit Alternativen aus Papier oder Bioplastik ersetzt, wäre das für unsere Umwelt katastrophal. Die Müllberge würden sich dadurch nicht verringern, nur das Material, das weggeworfen wird, wäre ein anderes."

Auch Global 2000 äußert ähnliche Bedenken: "Das Plastiksackerlverbot ist ein guter und wichtiger Schritt, wir vermissen allerdings begleitende Maßnahmen zur Forcierung von Mehrweglösungen", sagte Ökologin Lisa Kernegger. "Wichtig ist, dass die Menge an Wegwerfsackerln auch aus anderen Materialien wie Papier drastisch abnimmt."

Die Bilder des Tages >>>

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)