Polit-Barometer: Kurz vor Rendi-Wagner vorne

Wie haben die Politiker in den vergangenen Tagen performt, fragte "Unique Research" 500 Österreicher.

Umfrage Sind Sie mit Sebastian Kurz als Bundeskanzler zufrieden? Ja, sehr.

Eher.

Weniger.

Nein, gar nicht.

Der Kanzler konnte die Positiv-Werte vom Oktober halten, hat aber nun mehr Negativ-Stimmen (plus 11 Prozent statt plus 16 Prozent im Saldo), SP-Chefin Rendi-Wagner baute ab (plus 9 Prozent statt plus 27 Prozent). Kneissl wurde "Putin-Fluch" los.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)