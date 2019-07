Preisgekrönte Journalistin kandidiert für die Grünen

Während im Nationalrat eine ereignisreiche Sitzung begann, hatten die Grünen in einer Pressekonferenz am Dienstag eine Überraschung parat.

Parteichef Werner Kogler gab bekannt, dass die bekannte Journalistin Sibylle Hamann für die Grünen auf Listenplatz Drei für den Nationalrat kandidieren wird.

Es sei wichtig für die Erneuerung, dass die Grünen Bündnisse mit Menschen von außen eingehen, so Kogler.

Hamann selbst begründet ihre Kandidatur so: Sie habe sich gefragt, "ist es denn genug, dass du ein angenehmes leben hast? Solltest du nicht etwas tun? Das sagte mir meine innere Flüsterstimme, die mich schon mein Leben lang begleitet. Da läutete das Telefon und Rudi Anschober rief an. Genau in dem Moment, in dem ich darüber nachdachte, mich zu engagieren."

Auf welchen Listenplatz es Hamann schafft, ist formal noch offen. Das wird am Grünen Bundeskongress festgelegt. Hamann bewirbt sich jedenfalls für einen "vorderen Listenplatz".

Hamann könnte es also durchaus ins Parlament schaffen. Kogler rechnet damit, dass vier bis sechs Grüne im nächsten Nationalrat sitzen werden. Da hätte er gerne eine Mischung aus "neuen und altbewährten Kräften".

Wer ist Sibylle Hamann?

Sibylle Hamann wird im Sommer 53 Jahre alt und ist als Journalistin und Feministin bekannt. Sie schreibt für mehrere Medien und wurde für ihre Arbeit mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Zuletzt etwa der Prälat-Leopold-Ungar-JournalistInnenpreis in der Kategorie Print.

Hamanns Eltern sind Historiker, zu ihren journalistischen Stationen zählen der "Kurier", das Nachrichtenmagazin "Profil", die Tageszeitung "Die Presse" und der "Falter".

Nebenbei lehrt sie an der FH Wien und ist Studiogast bei Fernsehdiskussionen. Hamann lebt in Wien und ist Mutter zweier Kinder.

