02. Juli 2019

Rauchverbot fix – Shisha-Bars vor dem Aus

Der Nationalrat hat am Dienstag die türkis-blaue Raucherregelung gekippt. Das bereits 2015 beschlossene und später gekippte Verbot in der Gastronomie tritt bald in Kraft.