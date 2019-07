SPÖ geht mit bekannten Gesichtern in die Wahl

Sitzungsmarathon für die SPÖ-Führung. Nach einer Sitzung des Parteivorstands und des Präsidiums am Mittwoch wurden die ersten sieben Bundeslistenplätze für die Nationalratswahl genannt.

Quereinsteiger sucht man darauf vergeblich, es sind durchwegs bekannte Namen, die da ins Rennen gehen. Pamela Rendi-Wagner ist selbstverständlich Spitzenkandidatin und sie stellt den Kanzlerinnenanspruch.

Männer und Frauen



Auf der gesamten Bundesliste stehen 410 Personen, wie Bundesgeschäftsführer Thomasd Drozda verriet. Er ist stolz auf eine Liste, "die nicht nur aus Starlets besteht" und exakt zur Hälfte aus Männern und Frauen besteht. Ungefähr die ersten 12 Plätze hält er für chancenreich.

Das ist die SPÖ-Bundesliste



1. Pamela Rendi-Wagner2. Rainer Wimmer3. Doris Bures4. Thomas Drozda5. Gabriele Heinisch-Hosek6. Jörg Leichtfried7. Julia Herr

Bis auf SJ-Chefin Julia Herr sind alle genannten Personen bereits jetzt Nationalratsabgeordnete gewesen. Der am wenigsten in den Medien bekannte ist Rainer Wimmer, Chef der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG). Endgültig beschlossen wird die Liste beim Bundesparteirat am Samstag.



(csc)