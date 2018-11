SPÖ zeigt Kanzler und Minister als schwules Paar

Heute findet im Kanzleramt der "Gipfel für Verantwortung im Netz und Gewaltprävention" statt. Dabei werden Maßnahmen gegen Hass im Internet diskutiert.

Umfrage Finden Sie, dass der Hass im Netz zunimmt? Ja, dagegen muss vorgegangen werden.

Ja, aber solange es nur im Netz bleibt, ist es ok.

Nein, finde ich nicht.

Ich weiß es nicht.

Die SPÖ Langenzersdorf steuert das aktuellste Fallbeispiel bei: Auf Facebook zeigt sie Bundeskanzler Sebastian Kurz und Kulturminister Gernot Blümel (beide ÖVP) auf zwei Bildern eng nebeneinander, der Text dazu: "Mehr als ein Dream-Team?"

Unter der Schwulen-Andeutung finden sich Dutzende Kommentare. Viele User sind angesichts der Unterstellung empört: "Wo ist denn da jetzt ein Argument? Ist die SPÖ jetzt schon so am Boden, dass sie sich solcher Methoden befleißigen muss? Schämt euch!", schreibt etwa einer, während eine andere meint: "es scheint den Roten sind die Themen ausgegangen."

Einige andere Facebook-Nutzer kommentieren, dass die sexuelle Orientierung absolut keine Rolle spielt, die politische aber schon: "Soll er sein, was er will, aber nicht unser Kanzler, der über uns bestimmen will."

Zum heutigen Gipfel gegen Hass im Netz laden neben Kurz und Blümel auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Juliane Bogner-Strauß.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)