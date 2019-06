Treffen mit Kurz-Pastor 18. Juni 2019 05:31; Akt: 17.06.2019 22:30 Print

So fühlt sich die Hand Gottes an

von C. Oistric - Gott ist überall. Sein Bodenpersonal auch. Instagram-Nachricht Sonntagabend an Ben Fitzgerald, es ist 21.33 Uhr – nur wenige Stunden, nachdem er Sebastian Kurz mit einem Segensgebet in der Wiener Stadthalle überrumpelt hatte.