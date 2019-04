Strache teilte Beitrag von antisemitischem Portal

FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache teilte am Karsamstag sowohl auf seiner persönlichen als auch seiner offiziellen Facebookseite einen Beitrag des Online-Portals "Zaronews". Die Website verbreitet nicht nur antisemitische Verschwörungstheorien sondern leugnet auch offen den Holocaust.

In dem von Strache geteilten Artikel geht es um eine Anzeige des Präsidenten der Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) Ümit Vural, der gegen Strache wegen Verhetzung Anzeige erstattet hatte. Strache teilte den Beitrag mit den Worten "Nein, ich lasse mich sicher nicht mundtot machen" und heftete den Beitrag sogar oben an seine offizielle Seite.



"Jüdische Gefahr"

Der Blog "FPÖ Fails" berichtete am Samstag über die Aktion. Strache löschte den Beitrag in der Nacht auf Sonntag von beiden Seiten. "FPÖ Fails" berichtete auch über die von "Zaronews" verbreiteten Verschwörungstheorien und offen antisemitischen Holocaust-Leugnungen. In einem Artikel wird so etwa behauptet: "Deutschland hat keine Schuld am Zweiten Weltkrieg und Adolf Hitler war der einzige Staatsmann der Welt, der die Welt vor der plutokratisch-jüdischen Gefahr hätte retten können, um den unterjochten Planeten wieder zu befreien."

In einem anderen Beitrag wird behauptet, "die jüdische Elite" habe den Flüchtlingsstrom von 2015 "ganz gezielt von langer Hand geplant", das Ziel sei die "Auslöschung der Völker Europas". In weiteren Artikel wird über eine "Israel-Lobby", die deutsche Politik und Politiker lenken würde, geschrieben.

Der von Strache geteilte Artikel war zudem nicht von "Zaronews" selbst erstellt, sondern von dem ebenfalls politisch weit rechts angesiedelten Blog "JournalistenWatch" kopiert.

Immer wieder umstrittene Facebook-Postings

Mit seinen Facebook-Postings sorgt Heinz-Christian Strache immer wieder für Schlagzeilen. Etwa als er im Jahr 2012 eine Karrikatur eines Bankers postete, die von vielen Menschen als antisemitisch bezeichnet wurde. In den vergangenen Jahren hat der FPÖ-Obmann immer wieder betont, dass Antisemitismus in seiner Partei keinen Platz habe.

(hos)