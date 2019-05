Zweimal witterte Strache die Ibiza-Falle

Falter-Chefredakteur Florian Klenk hatte die Möglichkeit und Ausdauer, das gesamte siebenstündige Ibiza-Video zu sehen. Gegenüber "Puls4" schilderte er, was in der Langfassung des Videos gezeigt wird.



"Schmutzige Füße" - Strache hat zweimal den Verdacht, dass alles eine Falle ist. Beim ersten Mal beruhigt ihn Gudenus. Beim zweiten Mal fallen Strache "schmutzige Fußnägel" der angeblichen Milliardärsnichte auf: "Eine Russin in dieser Liga hat keine schmutzigen Füße."

Frau Gudenus - Auch Tajana Gudenus wird misstrauisch: "Kann das eine Falle sein?" Frau Gudenus sei "die interessanteste Person in diesem Video", so Klenk: "Sie sitzt immer teilnahmslos da, ist aber die Aufmerksamste – während die zwei Männer herumgockeln."

"Dreck geschleudert" - Gudenus, seine Frau und Strache sprechen sogar über mögliche Fallen. "Doch plötzlich beginnen sie, über andere Politiker zu reden", schildert Klenk: "Da wird viel Dreck geschleudert." In Videoausschnitten im Internet sind diese Szenen zu sehen. Strache erklärt, dass er Sex-Fotos "aus Kapstadt" bekommen könnte, die Ex-Kanzler Kern belasten. Er will auch von Sex-Orgien und Drogen bei Kurz wissen.

Frau Strache - "Warum sich Strache bei seiner Frau Philippa entschuldigt, weiß ich nicht", meint Klenk: "Er wird den ganzen Abend über nie übergriffig." Im Video ist nur klar zu hören, wie Strache murmelt: "Bist du deppert, die Russin ist scharf."

Sushi - Gespeist wurde lecker. Klenk erzählt vom Sushi-Essen auf der Terrasse. Außerdem gab es Seebarsch-Carpaccio, Thunfischtatar, Champagner, Wodka

und Red Bull bis zum Abwinken.

Korrekt- Strache betonte zwar stets, er wolle alle Gesetze einhalten. Doch er sei immer wieder "umgekippt", so Klenk



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(GP)