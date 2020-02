"35 Stunden sind genug!": Neue Warnstreiks geplant

Die Sozialwirtschaft Österreich kündigt neue Warnstreiks bezüglich der 35 Stunden Woche an. Unterstützung bekommen Sie von der Caritas. Weiterverhandelt wird am 2. März.

Protestkundgebung von Caritas unterstüzt

Bei den Kollektivvertragsverhandlungen für die Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) ist weiterhin keine Lösung in Sicht.Knackpunkt ist die Forderung der Gewerkschaft nach einer Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden pro Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Nach den Protesten der vergangenen Woche kündigt sie für Mittwoch und Donnerstag ausgedehnte Warnstreiks an.Wo es leicht gehe, werde man zusperren, etwa in Jugendzentren oder in Horten. Bestreikt würde aber nichts, was die Gesundheit oder die Würde der Menschen beeinträchtigen würde, wird betont. Unterstützung kommt von der Caritas , die ihre Forderung nach einer 35-Stunden-Woche mit Protestkundgebungen unterstreicht. Die größte davon findet am Montag in Wien statt. Weiterverhandelt wird dann am 2. März.