+50! Infizierte über Nacht von 810 auf 860 gestiegen

Wenig überraschend: die Zahl der Erkrankten nimmt weiter täglich zu. Hatte OÖ Dienstagabend (17 Uhr) noch 810 Corona-Infizierte sind es Mittwochfrüh 860 (8 Uhr) Infizierte.

Um 50 Corona-Erkrankte legte Oberösterreich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu. Stand (8 Uhr): 860 Infizierte.Tirol liegt weiterhin an der Spitze! Mit 1.338 CoVid19 Erkrankten.Niederösterreich (691) und Wien (678) liegen auf Platz drei und vier.Insgesamt gibt es in Österreich 5.282 Erkrankungen, 5.069 davon verlaufen mild. 213 Fälle liegen im Spital, 26 auf der Intensivstation.Betroffen sind aktuell mehr Männer (55 Prozent) als Frauen (45 Prozent).Mehr und ständig aktuelle Details gibt's auf info.gesundheitsministerium.at.