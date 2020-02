"Alles Liebe! Öl-Box" zum Valentinstag zu gewinnen

"Heute" verlost 5x die "Alles Liebe!"-Frühstücksbox von Fandler Ölmühle inkl. fünf unterschiedlichen Miniatur-Ölen, wie dem Bio-Mohnöl oder dem Bio-Walnussöl.

Am 14. Februar feiern wir Valentinstag, den wohl romantischsten Tag des Jahres, an dem man dem Partner all seine Aufmerksamkeit schenkt – und das geht mit einem köstlichen Gericht am besten. Denn wie der Volksmund schon sagt: "Liebe geht durch den Magen."Als Ergänzung zum romantischen Dinner kann man seinen Lieblingsmenschen dieses Jahr schon beim Aufwachen mit einem liebevoll zubereiteten Frühstück überraschen!Die "Alles Liebe! Öl-Box" der Fandler Ölmühle ist dafür perfekt! Mit einer Auswahl an fünf unterschiedlichen Miniatur-Ölen, wie dem Bio-Mohnöl oder dem Bio-Walnussöl, verleiht es jedem Müsli, Porridge, Rohkost, Obstsalat oder Eierspeise eine herzhafte Note und einen erfrischenden neuen Twist – auch in der Liebe!In der Dia-Show "Romantik" gibt es ein Bild, das thematisch nicht zu den anderen neun Bildern passt. Trage die richtige Bildnummer in das dafür vorgesehene Feld ein, fülle alle weiteren Formularfelder aus und klicke auf "Senden". Viel Glück!