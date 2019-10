"Aquaman"-Schurke spielt Hauptrolle in "Matrix 4"

Yahya Abdul-Mateen II bekommt einen der wichtigsten Parts im neuen Teil der Sci-Fi/Action-Saga.

"Matrix" wurde 1999 zum Kult. Das brutale Märchen über eine virtuelle Realität, in der die Menschen als lebende Batterien herumlaufen, begeisterte eine ganze Generation. Zwei Sequels kratzten an diesem Denkmal, nun wagt Regisseurin Lana Wachowski einen neuerlichen Anlauf und will auch den Millenials ein einprägsames "Matrix"-Erlebnis schenken.Keanu Reeves (als Neo) und Carrie-Anne Moss (als Trinity) sind wieder mit an Bord. Eine dritte, wichtige Hauptrolle wird laut "Variety" mit einem Newcomer im "Matrix"-Universum besetzt. Yahya Abdul-Mateen II stößt zum Cast des schon jetzt gehypten Blockbusters.Der 33-Jährige steht seit 2012 vor der Kamera. Einen enormen Bekanntheitsgrad erspielte er sich mit dem Part des Bösewichts Manta in "Aquaman" (2018). Demnächst wird er in der HBO-Serie "Watchmen" zu sehen sein.Wen Yahya Abdul-Mateen II in "Matrix 4" verkörpert, ist noch unter Verschluss. Unter Umständen ist Yahya für die Rolle des jungen Morpheus vorgesehen, der gerüchteweise im neuen Teil vorkommen soll. Laurence Fishburne gab die "alte" Version von Neos Mentor in den bisherigen Filmen.