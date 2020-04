Gratis-Spiele von Ubisoft und PlayStation kommen

Ubisoft setzt seine Gratis-Kampagne fort: Als neues kostenloses Spiel gibt es ein legendäres Assassinen-Abenteuer. Auch Sony bringt Gratis-Games.

"Assassin's Creed II" ist zwischen dem 14. und 17. April kostenlos auf Ubisofts Spieledienst Uplay PC zum Download zur Verfügung. Jeder, der sich das Spiel in diesem Zeitraum herunterlädt, kann es anschließend dauerhaft kostenlos spielen.Das Gratis-Spiel ist Teil der Ubisoft-Kampagne "Leistet Euren Beitrag, spielt zuhause". Diese soll Möglichkeiten bieten, auch während des Social Distancings Freude zu haben.In dem von Kritikern und Fans gefeierten "Assassin's Creed II" begeben sich die Spieler ins Italien der Renaissance, um als Hauptfigur Ezio die tödliche Tradition seiner Vorfahren fortzusetzen.Die Spieler finden sich in diesem fesselnden Kapitel von Assassin's Creed in einer Geschichte voller Macht und Korruption wieder. Während des Spielverlaufs, verbessern sie ihr Assassinen-Handwerk und werden Waffen sowie Instrumente nutzten, die der legendäre Leonardo Da Vinci höchstselbst entworfen hat.Sony kündigt indes die Initiative "Play At Home" an. "Diese soll ein Dankeschön an all jene sein, die aktuell dazu beitragen, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu mildern", heißt es. Um die PlayStation-Community weiterhin beim Zuhausebleiben bestens zu unterhalten, stellt Sony in Deutschland die PS4-Spiele "Knack 2" und "Journey" kostenlos zur Verfügung; in Österreich und der Schweiz wird statt "Knack 2" "Uncharted: The Nathan Drake Collection" kostenlos erhältlich sein.Die Spiele können im PlayStation Store vom 16. April bis zum 6. Mai kostenlos heruntergeladen werden. Darüber hinaus stellt Sony Interactive Entertainment 10 Millionen US-Dollar für unabhängige Entwicklerstudios bereit, die aufgrund der Pandemie in finanzielle Engpässe geraten.