"Ballerina", ein weibliches Spin-off für "John Wick"

Im dritten Teil der Saga wurde es vorgestellt, nun bekommt das Mädel aus Johns alter Killer-Schule einen eigenen Film.

Shay Hatten bei einem Screening von "John Wick 3: Parabellum" am 15. Mai 2019 in Hollywood

"John Wick" (2014) impfte dem Action-Genre einen neuen Realismus ein. Waffen müssen nachgeladen werden, Feuergefechte sind laut und blutig, Körpertreffer weit weniger effektiv als üblicherweise dargestellt. Drehbuchautor Derek Kolstad verpackte diese Gemetzel in eine fast märchenhaft anmutende Story rund um eine international agierende Auftragsmörder-Gewerkschaft mit eigenen Regeln und eigener Währung. Der ehemalige Stuntman Chad Stahelski sorgte als Regisseur für den nötigen Pep, Hauptdarsteller Keanu Reeves für das nötige Charisma.Eindruck machte das unter anderem auf den jungen Autor Shay Hatten. Er schrieb "Ballerina", eine "noch verrücktere Story, inspiriert von John Wick, aber nicht im selben Universum." ( via "GQ" ) Vor zwei Jahren kaufte die Produktionsfirma Lionsgate das Skript, um es nachträglich in dieses Universum zu packen, ein wahr gewordener Traum für Hatten, der zusätzlich am Drehbuch von "John Wick 3: Parabellum" mitschreiben durfte. Kurz war die "Ballerina" im Film zu sehen, nun wird sie zum fixen Bestandteil der Saga. Laut "Deadline" will Lionsgate die Produktion so schnell wie möglich starten. Als Regisseur bestätigte die Entertainment-Website Len Wiseman ("Underworld"). Über die Besetzung ist derzeit noch nichts bekannt. Im dritten "Wick" spielte Unity Phelan die "Ballerina", für das Spin-off könnte jedoch ein bekannterer Name gecastet werden."Ballerina" handelt von einer jungen Auftragsmörderin, die den Tod ihrer Familie rächen will. Chad Stahelski produziert den Film, Keanu Reeves fungiert als ausführender Produzent. John Wick selbst bekommt in dem Film höchstens einen Gastauftritt.