Einbrecher hat gegen "Bennet" keine Chance

Dienstag, 21.45 Uhr: Die Videoüberwachung einer Baustelle in der Nobilegasse zeigt eine unbekannte Person auf dem Gelände. Sofort wurde die Polizei verständigt.

Die eingetroffenen Beamten konnten vorerst im Bereich der Baustelle in Rudolfsheim-Fünfhaus keine Person, jedoch untypische Geräusche hinter einem Bauzaun wahrnehmen.Aus diesem Grund meldete sich auch "Bennet" mit seinem Diensthundeführer hinzu, um eine Durchsuchung mittels seiner feinen Nase durchzuführen.Die Geräusche kamen von einem Innenhof, der an die Baustelle angrenzte. Eine Wohnungsbesitzerin öffnete die versperrte Türe und "Bennet" konnte gleich mit seiner Arbeit beginnen.Schon nach kurzer Suche wurde er fündig und bellte los. In einer Ecke des Innenhofs hatte sich ein Mann unter einer Hecke liegend vor den Einsatzkräften versteckt. Der 56-jährige Pole wurde festgenommen.(red)