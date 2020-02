"Big Mutter" vor dem Stephansdom

Was steht denn da vor dem Stephansdom? Es ist eine Riesen-Wärmeflasche mit Füße, die sich "Big Mutter" nennt.

Da wird wohl jeden warm ums Herz: Wie jedes Jahr seit 2013 lässt Dompfarrer Toni Faber zur Fastenzeit künstlerische Akzente in und rund um den Stephansdom setzen. Diesmal ist es Erwin Wurm, der den barocken Hochaltar mit einem 80 Quadratmeter großen gestrickten violetten Pullover wärmen wird. Auch vor dem Stephansdom lockt eine große Skulptur die Passanten an.Am Mittwoch wurde die riesige Wärmeflasche mit Füßen aufgestellt. Er soll an die "Priorität wärmender Nächstenliebe in der Zeit der Vorbereitung auf Ostern erinnern", heißt es in einer Ankündigung der Dompfarre. Im Dom selbst soll es weitere Skulpturengruppen im Zentrum geben, die "Verformungen unserer Lebenswelt kritisch in Szene" setzen.Das Fastentuch und die Skulpturen werden im Stephansdom bis zum Ende der Fastenzeit am Karsamstag, 11. April, die Skulpturen sogar bis Samstag, 6. Juni, dem Tag nach der "Langen Nacht der Kirchen" am 5. Juni zu sehen sein. Am Donnerstagabend um 20 Uhr, während andere am Opernball tanzen, wird die Ausstellung im Stephansdom feierlich mit Dompfarrer Toni Faber und dem Künstler Erwin Wurm eröffnet.