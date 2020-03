"Corona-Talfahrt" an der Wiener Börse geht weiter

Die Talfahrt an den internationalen Börsen geht auch zum Wochenbeginn weiter. Der ATX startet mit einem Minus von sechs Prozent.

Nach einer der schwärzesten Wochen der Börsengeschichte, geht die Talfahrt an der Wiener Börse weiter. Der ATX bricht am Montag zu Handelsbeginn um sechs Prozent ein. Auch der deutsche DAX und der Schweizer SMI starten mit einem Minus.Die konzertierte Aktion der führenden Notenbanken sowie die Zinssenkung des Fed schafften es nicht, die Gemüter der Investoren zu beruhigen. Vielmehr deute ein solcher Schritt auf Stress hin, zumal die US-Notenbank ohnehin in dieser Woche über ihren weiteren Kurs beraten wird, wie Ökonomen monieren.Die US-Notenbank hat nur weniger als zwei Wochen nach ihrer ersten überraschenden Zinssenkung den Leitzins ein weiteres Mal gesenkt - dieses Mal aber noch deutlicher. Neu liegt der Korridor zwischen 0 und 0,25 Prozent. Zudem will das Fed die Wirtschaft mit einem 700 Milliarden Dollar schweren Anleihekaufprogramm ankurbeln und Banken vorübergehend Notfallkredite gewähren, wie es bereits nach der großen Finanzkrise 2008 gemacht wurde."Die Auswirkungen des Coronavirus werden die wirtschaftliche Aktivität kurzfristig belasten und ein Risiko für die konjunkturelle Entwicklung bedeuten", begründete die Fed den Schritt. Zuletzt wurden am 3. März die Leitzinsen um einen halben Prozentpunkt gesenkt. Es war die erste Zinssenkung seit der Finanzkrise 2008 außerhalb eines regulären Treffens ihrer Mitglieder. Die nächste Sitzung steht am Dienstag und Mittwoch an.Der japanische Nikkei-Index fiel am Montag um 2,5 Prozent auf 17.003 Punkte. Die Börse Shanghai rutschte um 3,3 Prozent auf 2.791 Zähler ab. Der australische Aktienmarkt brach sogar um knapp zehn Prozent ein und verzeichnete den grössten Tagesverlust seit 1987.Der Aktienindex DAX fiel am Montag zum Handelsauftakt unter die Marke von 9.000 Punkten. Um kurz nach 9 Uhr lag er bei 8.715 Punkten, das war ein Minus von 5,6 Prozent im Vergleich zum Schlussstand vom Freitag.