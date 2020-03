Corona-Shutdown: Alle Maßnahmen im Überblick

Langsam kennt sich niemand mehr aus: Welche Maßnahmen die Regierung beschlossen hat, ab wann und vor allem wie lange sie gelten. All das liest du hier.

Shutdown-Maßnahmen der Regierung

"Österreich wird auf Minimalbetrieb herunterfahren", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Ab 10. März 2020 kündigte die türkis-grüne Regierung mehrere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus an, die weitreichende Folgen für die Gesellschaft haben."Das Leben wird sich grundlegend ändern", sagte auch Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne). Damit du nicht den Überblick über die verhängten Maßnahmen verlierst, haben wir sie hier aktuell zusammengefasst.Die ergriffenen Maßnahmen beruhen zum größten Teil auf dem Epidemiegesetz. Für darüber hinaus notwendige Schritte werden man eigene Gesetze, Veordnungen und Erlässe beschließen, heißt es.: Es gilt für Menschenansammlungen von 100 Personen in geschlossenen Räumen (indoor) und 500 Personen unter freiem Himmel (outdoor). Bars und Diskotheken (die kein Essen servieren) fallen ebenfalls unter diese Regelung. Erlassen wurde es am 10. März 2020, gelten soll es bis 3. April 2020.In der Folge wurden zahlreiche Konzerte, Theateraufführungen und Sportveranstaltungen abgesagt. Museen (bis Ende März), Opern und andere kulturelle Einrichtungen machen dicht. Wahlen in der Steiermark und in Vorarlberg werden verschoben. Der Vienna City Marathon und auch der Linz Marathon werden abgesagt. Auch Freizeitbetriebe wie öffentliche Bäder haben teils bis 3. April 2020 geschlossen.: Seit 10. März 2020 herrscht ein Einreisestopp für Menschen aus Italien. Wer kein Gesundheitsattest vorweisen kann, darf nicht einreisen. Österreicher, die aus Italien zurückkommen, müssen 14 Tage in Quarantäne.Am 13. März wurden dieselben Grenz-Maßnahmen auf die Schweiz ausgeweitet. Auch Flugverbindungen zwischen Österreich und Frankreich, Spanien und Schweiz wurden eingestellt. Die Kontrollen sollen allesamt vorerst bis 3. April 2020 gelten.: Am 10. März wurden Unis und Fachhochschulen gesperrt. Höhere Schulen schließen ab Montag dem 16. März, alle anderen Schulen und Kindergärten ab Mittwoch, dem 18. März. Die Schul- und Universitätssperren dauern vorerst bis Ostern. Die Osterferien in Österreich dauern regulär von 04. bis 14. April 2020.: Im Laufe der Woche setzten auch die meisten Bundesländer Besuchsverbote in Spitälern um. Ausnahmen gibt es für Kleinkinder und palliative Stationen. Die Besuchsverbote gelten voerst bis 3. April 2020.: Die Regierung forderte die Unternehmen des Landes ab 10. März 2020 auf, seinen Mitarbeitern nach Möglichkeit Teleworking/Home Office zu erlauben.: Nach Verkündung des Veranstaltungsverbotes gaben auch sämtliche Glaubensgemeinschaften bekannt, dass ab sofort keine Gottesdienste, Hochzeiten, Taufen mehr stattfinden werden. Begräbnisse nur noch in kleinem Rahmen. Vorerst bis 03. April 2020.: Am 13. März verkündete Kurz zudem, dass Restaurants, Bars und andere Gastronomiebetriebe ab Montag (16.03.2020) nur noch bis 15 Uhr offen halten dürfen. Dies soll vorerst eine Woche lang - bis 23.03.2020 - gelten.Schigebiete in der Steiermark und Kärnten beenden ihre Saison am Sonntag vorzeitig. Auch die Seilbahnen und Lifte in Oberösterreich stellen ihren Betrieb ein.Hotelbetriebe in den Schigebieten und im gesamten Bundesland Tirol wurden in dieser Woche zudem behördlich zugesperrt.: Zusätzlich muss ab Montag, 16.03.2020 der gesamte Handel seine Geschäfte zusperren. Offen bleiben nur Geschäfte, die zur "kritischen Infrastruktur" zählen wie Lebensmittelgeschäfte, Drogeriemärkte, Tankstellen, Trafiken und ähnliches. Auch diese Maßnahme gilt vorerst für eine Woche - bis 23.03.2020.: Die Orte St. Anton und das Paznauntal mit den Orten Ischgl, Kappl, See und Galtür werden - aufgrund besonders großer Virusbelastung - für 14 Tage unter Quarantäne gestellt. Das bedeutet sie werden von 13.03. bis 27.03.2020 abgeriegelt.