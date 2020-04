CoronaHaircut: Die witzigsten Frisuren-Fails

Es hat einen Grund, warum Friseure und Barbiere dringend davon abraten, sich selber die Haare zu schneiden. Wir zeigen, wer es schon bereut.

Beim Blick in den Spiegel könnte man dieser Tage meinen, die Friseurläden und Barbiere hätten schon seit Monaten, vielleicht auch Jahren geschlossen: Das Haar vieler Menschen ist in der Krise lang geworden, irgendwie zottelig und manchmal ungewohnt grau. Viele davon haben es wohl nicht mehr ausgehalten und tatsächlich selbst zu Schere oder Rasierer gegriffen - ein fataler Fehler!Der Social-Media-Hashtag #CoronaHaircut veranschaulicht derzeit sehr gut, weshalb man das Haareschneiden unbedingt den Profis überlassen sollte: Tried to cut my son's hair during quarantine, now he's gonna complain to the hotel manager. from r/Justfuckmyshitup (Christine Scharfetter)