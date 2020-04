"Das Boot" legt wieder ab - hier kannst du's gratis streamen

Den Auftakt der zweiten Staffel der Kriegsdrama-Serie "Das Boot" kannst du auf Sky vorab und kostenlos streamen.

Weltpremiere kostenlos im Stream

Am 24. April startet auf dem Pay-TV-Sender Sky die Fortsetzung der Kriegsdrama-Serie "Das Boot". Wer aber nicht so lange warten möchte, der kann sich den Auftakt der zweiten Staffel des preisgekrönten Serien-Reboots gratis im Stream ansehen.Besonders Zeiten rufen nach besonderen Taten. Das hat sich wohl auch Sky gedacht und sich deshalb zu Zeiten von Corona etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Eine Weltpremiere in digitaler Form. Am 21. April um 20 Uhr empfängt Sky die Serien-Darsteller Vicky Krieps, Tom Wlaschiha, Rick Okon, Clemens Schick und Franz Dinda in einer gemeinsamen Talk-Runde. Im Anschluss können Zuschauer noch vorm offiziellen Start die erste Folge von "Das Boot" - Staffel 2 gratis über die Homepage des Pay-TV-Senders ansehen.Neben altbekannten Gesichtern wie Vicky Krieps, Tom Wlaschiha und Rick Okon, darf man sich in der Fortsetzung auf einige Neuzugänge freuen, darunter Clemens Schick ("Kidnapping Stella"), Michael McElhatton ("Game of Thrones"), Thomas Kretschmann ("Avengers: Age of Ultron") sowie Sebastian Hülk ("Red Sparrow"). Für das Drehbuch zeichnen sich diesmal neue Autoren verantwortlich: Colin Teevan ("Rebellion"), Tim Loane, Matthias Glasner und Laura Grace.Mehr Infos zur zweiten Staffel von "Das Boot" findest du auch HIER