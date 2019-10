"Dich wird nochmal der Teufel holen …"

Wer ist dieser Josef B., der in die wirre Geschichte um eine von der Außenwelt isolierte Familie in den Niederlanden verwickelt ist? "Heute.at"-Reporter Michael Prieschl auf Spurensuche im Mühlviertel.

"Hab' mir gedacht, dass etwas mit dem nicht stimmt"

Soll Japanerin geheiratet haben

-Lokalaugenschein im Mühlviertel, der Gegend, in der Josef B. (58) aufgewachsen ist und in der er gewohnt hat, bevor er 2003 in die Niederlande gegangen ist.In der 2.800-Einwohner-Gemeinde Waldhausen (Bez. Perg) steht der elterliche Bauernhof, den sein Bruder übernommen hat. Kontakt zu Josef hat Michael B. (Name von der Redaktion geändert) seit über zehn Jahren nicht mehr.In Pabneukirchen (1.700 Einwohner, ca. 15 Kilometer von Waldhausen entfernt) kann man sich an Josef B. noch erinnern. Dort hat er von 1999 bis 2003 gelebt – bei einer Verwandten. Allerdings nicht in deren Haus, sondern in einer Art Gartenhütte (ca. 60 Quadratmeter groß, zwei Zimmer).Warum das so war, weiß der frühere Nachbar. Josef Kranzer (80) berichtet: "Das Haus war ihm zu unordentlich." Wie war Josef B. sonst so? "Eher unscheinbar, ruhig. Manchmal borgte er sich bei mir Werkzeug aus ()."Anders in Erinnerung hat ihn ein anderer Nachbar, der nicht genannt werden will: "Der Josef wollte mit mir eine Tischlerei aufmachen. Als ich 'Nein' gesagt habe, hat er mich beschimpft: 'Dich wird noch einmal der Teufel holen, du kommst in die Hölle.' Da hab' ich mir dann schon gedacht, dass mit ihm etwas nicht stimmt."2003 sei dann einfach ein Lastwagen gekommen, habe alles mitgenommen, was Josef gehörte. „Und ab dann war er weg", so der Ex-Nachbar.Im Ort sei dann schnell das Gerücht rumgegangen, der Josef sei nach Holland gegangen. Und dass er eine Frau habe. In Tokyo soll er eine Japanerin geheiratet haben, mit ihr zwei Kinder haben. Ob das alles stimmt? "Kann ich nicht sagen."Zuletzt gehört hat er 2009 von ihm. "Da hab' ich mit ihm telefoniert, nachdem ich erfahren hatte, dass er Grundstück und Haus seiner Verwandten, bei der er gelebt hatte, verkaufen will. Damals hat er mir auch erzählt, dass er in Meppel, in den Niederlanden sei, dort das Geschäft 'Natural Homes' eröffnet habe. Das war der letzte Kontakt", so der Ex-Nachbar, der Haus und Grundstück schließlich gekauft hat.Trotz des Verkaufs soll Josef B. allerdings Schulden in Oberösterreich hinterlassen haben. Das berichtet zumindest Johann Buchberger, seit 17 Jahren Bürgermeister von Pabneukirchen. Persönlich kenne er den Josef aber nur flüchtig. Ein, zwei Mal habe er ihn gesehen. Aber das sei eben schon 16 Jahre her. Ein Eigenbrötler sei er gewesen.