13-Jährige tot: "Die Bilder gehen nicht aus dem Kopf"

Eine 13-Jährige ist nach einem Sturz in einer Trampolinhalle in Belp im Krankenhaus verstorben. Ermittlungen zum Unglück sind im Gange.

Ein 13-jähriges Mädchen aus dem Kanton Bern ist nach einem Sturz in einer Trampolinhalle in Belp verstorben. Fünf Tage nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus erlag es am Freitag seinen schweren Verletzungen.Wie die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und die Berner Kantonspolizei am Samstag mitteilten, sind die Gründe für den Sturz des Mädchens am vergangenen Sonntag noch unklar. Es laufen Ermittlungen zur Klärung des Hergangs und der Umstände.Der Unfall ereignete sich in einer speziell fürs Trampolinspringen bestimmten Halle in der Nähe des Flughafens Bern-Belp. Der Besitzer der Trampolinhalle, Marcel Meier, erlebte das Unglück aus nächster Nähe mit."Ich war die zweite Person an der Unfallstelle", sagt der 51-Jährige zu "20 Minuten". "Die Bilder gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Es ist eine riesige Tragödie, die niemand vorhersehen konnte." Er brauchte Zeit, um das Erlebte zu verarbeiten. Die Betroffenheit sei im ganzen Team groß.Die 13-Jährige war mit einer Kollegin in der Trampolinhalle, als sie stürzte. Die Kollegin habe den Unfall beobachtet, könne sich aber wegen des Schocks nicht mehr daran erinnern, sagt Meier. "Die beiden sind sicher keine Stammkunden. Ich habe die Mädchen bisher noch nie gesehen", so Meier.Die Halle ist am Samstag trotz des Unfalls geöffnet. "Wir glauben, dass es niemandem dient, wenn die Halle geschlossen bleiben würde. Wir haben hunderte Kunden, die herkommen und Spaß haben wollen", sagt Meier. Der Unfall habe nichts mit den Trampolins zu tun gehabt.Bei der Berner Kantonspolizei hieß es auf Anfrage, es würden angesichts der laufenden Ermittlungen keine weiteren Angaben zu den Umständen des Unfalls gemacht.