Loredana-Ärger: "Kids heulten Rotz und Wasser"

Seit "Heute" über das Konzert-Desaster von Rapperin Loredana im Linzer Design Center berichtete, melden sich immer mehr verärgerte Fans. Darunter auch eine Zweifach-Mama.

Karten waren Nikolausgeschenk

Immer mehr Beschwerden von "Heute"-Lesern

"Um kurz vor Mitternacht haben wir einen der Securitys gefragt, wann Loredana endlich kommt. Da hieß es um zwölf. Aber nichts passierte. Wenig später wurde uns versichert, sie kommt, sei bereits am Weg her. Doch wieder wurden wir nur vertröstet", berichtet Michaela B. gegenüberAls es nach erneuter Rückfrage hieß, Loredana komme, sei aber noch spazieren, reichte es der Zweifach-Mutter. Sie fuhr mit ihren beiden Töchtern (10 und 12) noch vor Konzertbeginn heim. Keiner wusste, wann die Rapperin überhaupt auf die Bühne kommen würde."Die Kinder waren natürlich extrem enttäuscht und auch schon übermüdet vom langen Warten. Auf den Weg zum Auto heulten sie Rotz und Wasser. Als Mama tut einem das schon weh", so die 38-Jährige.Dabei war das Konzert eigentlich ein Nikolaus-Geschenk gewesen, mit dem ihre Kinder so gar nicht gerechnet hatten. Die Freude der beiden, als sie die Karten gefunden hatten, war dann natürlich groß. "Umso mehr ärgert es mich, dass sie das Konzert dann doch nicht sehen konnten", sagt B.Dass alles rundherum recht chaotisch abgelaufen sei, könne sie bestätigen. Ab 22 Uhr soll bereits eine Menschenschlange bis auf den Vorplatz hinaus gestanden sein, um auf den Einlass zu warten, wie sie später mitbekommen habe. Dem Chaos an der Garderobe sei sie selbst entgangen, da sie schon etwas früher drin war.Nichtsdestotrotz sei das Personal und auch der Veranstalter, der vor Ort war, nett, hilfsbereit und total bemüht gewesen, wie die Mutter betont.Nachdemüber das Chaos-Konzert berichtete, meldeten sich immer mehr verärgerte Konzert-Besucher – darunter auch viele enttäuschte Eltern. "Ich bereue jeden Cent, den ich dafür ausgegeben habe", schrieb etwa ein Fan auf Facebook. Auch die schlechte Organisation wurde bemängelt.