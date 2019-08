"Es tut weh, das zu sehen! Zakynthos war so schön"

Die griechische Insel Zakynthos bezaubert Urlauber mit malerischen Ansichten und Traumstränden. Eine Leserin berichtet jetzt über die Schattenseiten des Hypes.

Ein Juwel des Mittelmeers verliert zunehmend an Glanz: Nach einemklagt eine Leserin, die seit 15 Jahren auf der Insel residiert, über Umweltverschmutzung und Tierleid."Die Natur der Insel ist wunderschön", schwärmt unsere Leserreporterin, "aber die Verschmutzung nimmt jedes Jahr zu. Wochenlang stapelt sich der Müll am Straßenrand und an den Stränden. Im Sommer stinkt es und ist sehr ungemütlich." Tatsächlich ist der Abfall-Abtransport auf der Insel – wie an vielen Mittelmeerdestinationen – mit ihren engen, teils unwegsamen Straßen ein Problem. "Und auch im Meer landet immer mehr Abfall, manche Ausflugsboote leiten ihre Toiletten direkt ins Wasser", zeichnet die Wahl-Griechin ein düsteres Bild.Besonders schwierig sei die Situation für die Meeresschildkröten, die als Wahrzeichen der Insel gelten. Das Problem: "Sie leiden, denn die Ausflugsboote verfolgen und jagen sie, ohne den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten. So werden Schildkröten immer wieder verletzt." An den Nistplätzen auf Marathonisi und Gerakas Beach drängen sich außerdem die Sonnenanbeter.Für unsere Leserin steht fest: Der Spagat zwischen Tourismus, der für die Einheimischen überlebenswichtig ist, und Naturschutz, geht derzeit nicht auf, "die Qualität der Insel nimmt jährlich ab". Wer seinen Urlaub auf der malerischen Insel verbringt, ist aufgefordert, Bootstouren zu den Schildkröten und ihren Nistplätzen zu vermeiden und während der Ferien nicht nur auf das eigene Wohlergehen, sondern auf das seiner Umwelt zu achten.Was sind deine Erfahrungen am Mittelmeer: Ruiniert der Tourismus die Umwelt? Wie geht verantwortungsvolles Reisen? Schreib einen Kommentar und diskutiere mit! (C. Pilz)