"Dirty Dancing" bei Heidi Klum und Tom Kaulitz

Supermodel Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz zeigen sich auf Instagram plantschend im Liebesurlaub. Doch die Fans sind verwundert...

Tom & Heidi wie Patrick & Jennifer

Ein Detail verwundert die Fans

Kaum ein Tag vergeht, ohne dass Super-Model Heidi Klum ein weiteres intimes Detail über ihr Liebesleben mit Ehemann Tom Kaulitz verrät. Erst vor wenigen Tagen offenbarte die 46-Jährige, wie oft sie mit ihrem Mann Sex hat. Jetzt zeigen sich die beiden bei feucht-fröhlichen Wasserspielen in Mexiko.Auf dem Instagram-Foto sieht man Heidi im knappen Bikini und ihren Göttergatten ausgelassen plantschend in einem Infinity-Pool. Fast scheint es, als würde Tom das 46-jährige Supermodel mit seinen muskulösen Armen über den Kopf heben wollen. Die Szene erinnert stark an Patrick Swayze († 57) und Jennifer Grey (59) im 80er-Kultfilm "Dirty Dancing".Ganz alleine waren Heidi und Tom in ihrem Liebes-Urlaub in Mexiko allerdings nicht. Vielmehr handelt es sich um einen Großfamilien-Thanksgiving-Ausflug. Denn auch Heidis Kinder Leni (15), Henry (14), Johan (13) und Lou (10) sind mit von der Partie. Und natürlich auch Toms Zwillingsbruder Bill. Eine Tatsache, die viele Fans verwundert