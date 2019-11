So oft haben Heidi Klum und Tom Kaulitz Sex

Super-Model Heidi Klum hat intime Details über ihr Liebesleben mit Ehemann Tom Kaulitz verraten. So offenbart die 46-Jährige unter anderem auch, wie oft sie mit ihrem Mann Sex hat.

Erst vor wenigen Tagen sorgte Heidi Klum mit einem freizügigen Foto auf Instagram für Schlagzeilen. Darauf ist das mit dem Rücken zur Kamera gekehrte Model splitterfasernackt und erregte mit ihrem sexy Sideboob ordentlich Aufmerksamkeit.Nun erhitzt die 46-Jährige erneut die Gemüter ihrer Fans. Ohne jegliche Hemmungen plauderte Heidi intime Details über ihr Sexleben mit Ehemann Tom Kaulitz aus. So verriet sie nicht nur, wie es zu den Namen ihrer Brüste kam, sondern auch, wie oft sie Sex hat.Hinter den Kulissen ihrer neuen Show "Queen of Drags" wurde das Super-Model nämlich von Drag-Queen Olivia Jones gefragt, wie oft sie Sport treibe. Daraufhin antwortete Heidi mit der Gegenfrage: "Zählt auch Sex?" und als dies von Jones bejaht wurde, sagte Heidi: "Dann jeden Tag!"Doch es ging noch weiter! Denn Olivia Jones sprach mit Heidi Klum auch über ihre Brüste. Bislang war man nämlich davon ausgegangen, dass sich die GNTM-Chefin die Namen "Hans" und "Franz" für ihre Brüste selber ausgedacht hat. Doch das stimmt so nicht.Die 46-Jährige verriet nun, dass die Namen "Hans" und "Franz" gar nicht von ihr stammen, sondern von dem Fotografen Stewart Shining kommen. Damit widerlegte Heidi völlig überraschend die bisherige Theorie über die Namensherkunft ihrer Brüste.