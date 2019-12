"Du bist ein Lügner": Joe Biden geht auf Pensionisten los

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Iowa (USA) verliert US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden seine Nerven und fordert einen 83-jährigen Pensionisten zum Liegestütz-Wettkampf heraus

Korrupt und alt? Da rastet Biden aus

Liegestütz-Duell und IQ-Test

Biden witzelt über Trump

Während eines Wahlkampfauftrittes in New Hampton (Iowa) hat Joe Biden (77), einer der US-Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, seine Fassung verloren. Der Grund: Ein Korruptionsvorwurf - und Kritik an seinem Alter.Im Rahmen eines Bürgerforums warf ein 83-jähriger Rentner Biden vor, seinen Sohn in die Ukraine geschickt zu haben und - ähnlich wie US-Präsident Donald Trump, dem gerade die Amtsenthebung droht - einen "Zugang zum Weißen Haus zu verkaufen". Außerdem halte er den nur sechs Jahre jüngeren Biden für "zu alt" um das Amt des US-Präsidenten auszufüllen zu können.Diese Vorwürfe ließ Biden nicht lange auf sich sitzen: "Du bist ein verdammter Lügner!", fällt er dem Mann ins Wort. Sein Sohn Hunter Biden, dessen Tätigkeit für einen ukrainischen Gaskonzern für viel Aufregung gesorgt hat , habe nachweislich nichts Falsches getan.Auf sein Alter bezogen forderte Biden den Mann zum spontanen Liegestütz-Duell auf: "Dann wirst du sehen wie ich in Form bin. Lass uns rennen, lass uns einen IQ-Test machen!", sagte er. Der Wähler reagierte darauf verstört: "Ich werde Sie nicht wählen". Bidens Konter: "Ich weiß, Sie sind auch zu alt um mich zu wählen".Am Donnerstag veröffentlichte Biden auch ein neues Anti-Trump-Video auf Twitter. Darin zu sehen: Ausschnitte aus dem Video, in dem sich Emmanuel Macron, Justin Trudeau und Boris Johnson anlässlich des Nato-Gipfels in London offensichtlich über den US-Präsident lustig machen