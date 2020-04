"Fang' das Licht", singen Kurz und Kogler im Duett

Kanzler Kurz und Vize Kogler bemühen sich unermüdlich, die Stimmung in der Bevölkerung zu heben. Achtung, deepfake.

Im Kampf gegen das Corona-Virus gibt die Regierung, was sie hat. Rund um die Uhr, praktisch täglich. Exklusives Bildmaterial aus der Krisen-WG am Ballhausplatz beweist erneut den unermüdlichen Einsatz von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vize Werner Kogler um das Wohl des Landes.Die beiden wollen der zunehmend gestressten Öffentlichkeit Trost und Unterstützung spenden, dem Volk auch nach Dienstschluss das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels zeigen. Mit einem kleinen Duett – vorbildlich vorgetragen in gebrauchter Schutzkleidung – geben sie den Menschen Hoffnung. "Fang' das Licht" heißt ihr Song.Achtung deepfake, natürlich singen Kurz und Kogler abends kein Duett. Video-Künstler Kurt Fleisch war wieder am Werk.Diesmal haben Karel Gott und seine damalige Gesangspartnerin Darinka (bürgerlich Darina Gambošová) ihre Stimmen aus dem Jahr 1985 verborgt. Es sei das letzte Video aus der Krisen-WG, sagt Herr Fleisch zuMit der Bearbeitung der Gesichter hat er mittlerweile schon Übung. Trotzdem steckt eine ganze Arbeitswoche im Kurzfilm."Oft wird mit den Worten 'Licht am Ende des Tunnels' zum Durchhalten motiviert. Die Idee, dieses Licht zu sehen, passt natürlich ausgezeichnet zu Karel Gott, der mit 'Fang' das Licht' eben dieses zur Verinnerlichung tröstend auffordert", meint Herr Fleisch. Oder kurz gesagt: Schlagerschnulzen passen immer gut.IT-Profi Fleisch hat auch eine Botschaft: "Kein Tracking, keine Überwachung, keine Fahrlässigkeit bei Gesundheitsdaten. Bleiben wir solidarisch und achten weiter auf unsere Mitmenschen; bewahren wir aber zugleich unsere Freiheit und Grundrechte". Das sollen wir den mittlerweile zehntausenden YouTube-Fans von Herrn Fleisch ausrichten.