"Fi*** die Staatsgewalt": Gzuz wurde festgenommen

Der Skandal-Rapper wurde am Dienstag in Hamburg verhaftet. Die Vorwürfe, die gegen Gzuz (31) vorliegen, häufen sich.

Gzuz kennt das Gefängnis

In seinem Song "Donuts" wettert der Hamburger gegen die Polizei. Im dazugehörigen Video wird sogar ein Polizei-Auto mit einem Monstertruck überfahren, in Brand gesteckt und schließlich auch in die Luft gesprengt.Am Dienstag bat ihn aber die Staatsgewalt zu einem Gerichtstermin. Am Vormittag hätte der Rapper schon auftauchen sollen. Zu der Zeit war Gzuz aber an einer Tankstelle und regte sich über die Spritpreise auf, wie man in seiner Instagram-Story sehen konnte.Die Polizei machte sich auf die Suche nach dem Musiker. Man machte sich auf den Weg in alle seine Wohnungen, die in Hamburg verstreut liegen. In keiner davon war er vorzufinden.Zur Mittagszeit tauchte Gzuz dann tatsächlich im Amtsgericht Hamburg auf. Viel zu besprechen gab es dann nicht. Es klickten sofort die Handschellen. Dem Rapper droht nun Untersuchungshaft bis zu einem neuen Verhandlungstermin, so ein Gerichtssprecher.Gzuz werden Versöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Sprengstoff- und das Waffengesetz vorgeworfen. Grund dafür sind Marihuana und Crystal Meth, die bei einer Hausdurchsuchung im Jahr 2018 vorgefunden wurden. Dabei fand man auch etliche Böller. Zu Silvester 2018 schoss der Rapper aber gar nicht damit. Er ballerte mit einer Schreckschusspistole in die Luft. Jedoch ist ihm das Führen von Waffen nicht erlaubt.Das Gefängnis ist dem 31-Jährigen nicht fremd. Im Jahr 2010 wurde er zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Grund: Überfall auf ein Handygeschäft.