"Ghost Recon: Breakpoint" für PC, PS4, XB1 gewinnen

Mit "Breakpoint" geht die "Ghost Recon"-Serie in die elfte Runde. "Heute.at" verlost je ein Exemplar des Taktik-Shooters für jede verfügbare Plattform.

"Breakpoint" ist eine härtere und realistischer angelegte Version seines Vorgängers "Wildlands" und ein echt guter Shooter. Bessert man noch etwas nach, wird er schnell zum Vorzeigetitel der "Ghost Recon"-Reihe werden. So lautet unser Test-Fazit zum neuen "Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint", den Test kannst du an dieser Stelle nachlesen Damit auch ihr in den Genuss der neuen Geschichte um den gefallenen "Ghost" Cole D. Walker (dargestellt von Schauspieler Jon Bernthal; "The Walking Dead", "Marvel's The Punisher") und die fiktive Insel Auroa kommt, verlosen wir mit freundlicher Unterstützung von Ubisoft je ein Spiele-Exemplar von "Breakpoint" für PC, Playstation 4 und Xbox One.