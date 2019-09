"Heute" lädt zum gratis Gruseln ins Geisterschloss

Das Geisterschloss zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Attraktionen im Wiener Prater. Heuer feiert das Gruselhaus 65. Geburtstag, mit "Heute" feierst Du gratis mit.

Jeder, der schon einmal im Wiener Prater war, kennt das Geisterschloss und den "Hausherren", den riesigen Gorilla im Eck. Heuer feiert das Geisterschloss seinen 65. Geburtstag.Um das gebührend zu feiern, laden anlässlich des halbrunden Jubiläums Besitzerin Katja Kolnhofer (40) undzum Gratis-Grusel ein. Einfach am Mittwoch, 2. Oktober in der Zeit von 11 und 13 Uhr mit einer-Zeitung vorbeikommen und entdecken, was sich in den dunklen Ecken und Winkeln versteckt.Das Geisterschloss ist ein echter Familienbetrieb, Katja Kolnhofer betreibt das Fahrgeschäft bereits in vierten Generation. Zum 65er stellt sie gerne ihr Schloss für die-Leser zur Verfügung und freut sich auf viele Besucher.Und auf die wartet echtes Grusel-Vergnügen. Denn, auch wenn das altehrwürdige Haus mehr als sechs Jahrzehnte auf dem Buckel hat, den Besuchern das Fürchten lehren, schafft es noch immer. Dafür, dass den Fahrgästen nicht langweilig wird, sorgen auch kontinuierliche Modernisierungsarbeiten, etwa der Einbau von Laserlichtern. Das Ambiente der alten Geisterbahn, die viele Wiener noch aus ihrer Kindheit kennen, ist aber erhalten geblieben.So etwa das Quietschen der Wägen, die die Besucher in etwa zwei Minuten und auf zwei Ebenen vorbei an Geistern und anderen Schreckgestalten führt. Dabei können auch die Kleinen mit, denn der Grusel im Geisterschloss ist bewusst kindgerecht gehalten. Kinder dürfen hier schon ab 10 Jahren ohne Begleitung eines Erwachsenen hinein.