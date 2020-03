"Ich bin lustlos, weil mir ihr Körper nicht gefällt"

Mattis ist zwar mit einer Frau zusammen, aber so wirklich will er die Verbindung mit ihr nicht. Was kann er tun, damit es anders wird?

Ich bin etwas verzweifelt, da ich in einer Beziehung bin, von der ich nicht wirklich das Gefühl habe, dass ich sie will. Ich habe meine Freundin im Herbst letzten Jahres kennengelernt, sie war es, die die Sache vorantrieb. Aber auch wenn sie eigentlich super zu mir passt, stellt sich bei mir einfach kein Gefühl von Verliebtheit ein.Hinzu kommt, dass ich selten Lust auf sie habe. Sie glaubt, dass die Lustlosigkeit eine Nebenwirkung der Antidepressiva ist, die ich bis vor kurzem nehmen musste. Aber ich bin davon nicht überzeugt und denke eher, es liegt daran, dass ich ihren Körper nicht wirklich attraktiv finde.Sie gibt sich Mühe, aber ich glaube nicht, dass das wirklich etwas wird mit ihr. Deshalb komme ich mir auch total oberflächlich vor. Ich hätte gerne, dass es anders wäre, weiß aber nicht, was ich dafür tun kann. Letztlich werde ich eine Entscheidung treffen müssen. Kannst du mir vielleicht ein paar hilfreiche Gedanken auf den Weg geben?Lieber MattisEs ist nicht leicht, in einer von Jugendwahn und manipulierten Bildern geprägten Zeit würdevoll zu altern und den eigenen Körper sowie den einer Partnerin oder eines Partners so anzunehmen, wie er sich – den Gesetzen der Schwerkraft und des Zerfalls folgend – im Lauf der Zeit verändert.Unzählige Ernährungsberater bombardieren uns mit Erkenntnissen aus den Food-Labors, Zeitschriften und Onlineportale quellen von strahlenden Influencerinnen über, die bemüht sind, uns entspannt beiläufig ihre Konzepte vom perfekten Körper und der glücklichen Beziehung, von geilem Sex und Erfolg versprechendem Lifestyle einzuimpfen.Eine Folge davon sind Menschen wie du, die sich auf Beziehungen einlassen, bevor sie sich darüber Gedanken gemacht haben, wer sie eigentlich sind und was sie von der Gemeinschaft mit einem anderen Menschen eigentlich erwarten. Verwirrt stolpern sie durch ein Leben, in dem Norden immer gerade da ist, wo der neuste Trend am Horizont erscheint.Ich denke, du solltest diesem Jahrmarkt der Eitelkeiten mal für eine Weile den Rücken zuwenden. Hilfreich könnte dabei sein, dir die Tatsache bewusst zu machen, dass die ganzen Schönheits-, Beziehungs- und Lifestyleideale nur Hirngespinste sind, vergängliche Konzepte – genauso wie die Menschen, die sie zu erreichen suchen.Sinnvoll scheint mir, deine Beziehung für eine Weile auf Eis zu legen. Das bedeutet nicht, dass du gleich Schluss machst, sondern deiner Partnerin mitteilst, dass du dich nicht von Herzen mit diesem Projekt identifizieren kannst und dir deshalb eine Auszeit nimmst, um erst einmal grundsätzliche Dinge in deinem Leben zu klären.Du tönst in deiner Frage an, dass du an einer Depression leidest oder gelitten hast. Falls du deshalb in Therapie bist, empfehle ich dir, dort deine grundsätzliche Verunsicherung zum Thema zu machen. Falls du bisher keine professionelle Begleitung in Anspruch genommen hast, rate ich dir, umgehend eine solche zu suchen. Alles Gute!Deine Frage an Doktor Sex: doktor.sex@heute.at