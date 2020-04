"Ich stehe darauf, wenn Frauen mich ausnützen"

Felix* (28) wohnt in Bern und hat einen besonderen Fetisch: Er ist ein Geldsklave und bezahlt Frauen dafür, dass sie ihn erniedrigen. Mit 20 Minuten spricht er über seine Neigung.

Spätestens nach dem großen Erfolg der "50 Shades of Grey"-Reihe ist das Wort Fetisch für die meisten kein Fremdwort mehr. Auch die große Sex-Umfrage von 20 Minuten zeigt: Rund 40 Prozent der Frauen haben mindestens einmal Sex im BDSM Style praktiziert – etwa mit Augenbinden oder Fesselspielen. Da Sexualität genauso individuell wie der Mensch selber ist, gibt es Dutzende Fetische, die weltweit praktiziert werden. Neben bekannten wie Lack, Leder, Latex (LLL) oder Fußfetisch gibt es aber auch einige, die immer noch als Tabuthemen gelten.Einen davon lebt der 28-jährige Felix* aus. In seiner Freizeit ist er ein sogenannter Geldsklave. Das bedeutet, er gibt seinen Herrinnen, welche meist vollkommen fremde Frauen sind, Geld. Sex gibt es für die finanzielle Entlohnung nicht. "Ich will nur, dass die Frauen mich beleidigen oder ausnützen. Ich fühle mich dann wie ein menschlicher Bankautomat, das törnt mich an", sagt Felix. Die zumeist jungen Frauen findet der Berner über Kontaktanzeigen im Internet.Die darauffolgende Geldübergabe findet laut dem jungen Mann immer an gut besuchten Plätzen wie etwa einer Bahnhofshalle statt. "Man macht sich vorher ein Erkennungszeichen aus, dann kommen die Frauen auf mich zu und verlangen den Umschlag mit dem Bargeld drin. Von Nettigkeit ist da keine Spur", so der 28-Jährige."Bei meinem 'ersten Mal' mit einer Geldherrin tauchten gleich zwei Frauen auf. Ich machte zwei Umschläge mit je 300 Franken (rund 285 Euro) parat und übergab sie ihnen in Bern am Bahnhof. Nachdem sie das Geld an sich nahmen, sagten sie zu mir: 'Braver Geldsklave, bedanke dich bei uns.' Daraufhin sagte ich noch danke und wir alle gingen wieder unseres Weges." Laut Felix ging das Treffen gerade einmal wenige Minuten und fällt unter die Bezeichnung "Cash and Go" (bezahlen und gehen)."Manchmal erlauben mir die Frauen aber noch, dass ich ihre Füsse küssen darf. Das ist für mich eine tolle Belohnung." Erst zu Hause denkt Felix an die Geldübergabe zurück und befriedigt sich selbst. Etwas anders sieht es aus, wenn er eine Session bei einer professionellen Domina bucht: "Im Studio erlauben sie mir manchmal, dass ich dort schon den Druck abbauen und beispielsweise auf ihren Schuhen kommen darf. Sex habe ich dort aber nie."Dass er diese Neigung hat, weiß Felix schon lange. Bei seinem ersten Mal mit einer Domina war er gerade volljährig. "Ich fand die Herrin damals im Internet. Sie war auf Fußfetisch und Ballbusting (in die Hoden treten) spezialisiert. Es hat mich vorher schon gereizt, aber nach der Session wusste ich, dass mich das sehr erregt." Der 28-Jährige, der Vollzeit als Bankangestellter arbeitet und umgerechnet rund 5.600 Euro pro Monat verdient, hat nach eigenen Angaben in den letzten Jahren mehr als 14.200 Euro für seinen Fetisch gezahlt: "Etwa 10.000 davon gingen an Dominas. Das restliche Geld an verschiedene Geldherrinnen aus dem Internet."In seinem Freundeskreis weiß niemand über die heimliche Leidenschaft von Felix Bescheid. "Ich habe Angst, dass sie mich verurteilen. Auch meine Familie weiß von nichts. Mir ist es auch selbst unangenehm. Es ist mir peinlich, obwohl es mich sexuell erregt." Eigentlich sehnt sich der 28-Jährige nach einer Partnerin: "Ich bin momentan Single, hätte aber gern eine richtige Beziehung. Ich hatte auch schon 'normalen' Sex und einige richtige Freundinnen. Das Verlangen nach dem Fetisch ist dann nicht so stark bis gar nicht existent."