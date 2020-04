"Ohne Gäste aus Österreich bin ich pleite"

Die Auslandsösterreicherin Lisa Nickels bangt um ihr kleines Ressort auf Sri-Lanka. Sollten ihre Gäste aus Österreich und Deutschland noch viel länger ausbleiben, wäre sie bankrott.

Der angedrohte Corona-Reisestopp gefährdet die Existenz zahlreicher Hotels in vielen Urlaubszielen. Die Auslands-Österreicherin Lisa Nickels, die auf Sri Lanka ein kleines Resort betreibt, ist verzweifelt: "Meine Gäste kommen zu 75 Prozent aus Österreich und Deutschland. Wenn die warten müssen, bis es einen Impfstoff gibt, um wieder hierher zu reisen, bin ich pleite."Dabei gibt es in ihrem Distrikt auf der Tropeninsel gar keine Corona-Fälle und strenge Hygiene-Maßnahmen. "Seit Mitte März bekomme ich nur mehr Stornierungen. Ich bin finanziell am Limit, kann vielleicht noch drei Monate durchhalten." Dabei sind die Gästehäuser frisch renoviert.Die 55-jährige Nickels hofft jetzt auf Lockerung der Reise-Regeln in Europa und einige Unerschrockene, die das Tropenparadies Sri Lanka auch in diesen schwierigen Zeiten ansteuern.