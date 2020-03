"Keine Angst vor Infektion, aber Sorge um die Familie"

Im Interview mit "Heute" spricht Blümel über seine nun radikal andere Budgetrede, die Wien-Wahl und die Sorge um seine Familie.

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hätte am Donnerstag eigentlich seine erste Budgetrede halten sollen. Die fällt nun flach. Stattdessen wird er dem Nationalrat erläutern, was der Staat finanziell gegen die Coronakrise tut. "Heute" hat Blümel davor zum Interview getroffen und ihn unter anderem gefragt, ob er selbst Angst vor einer Infektion hat."Boah, das war ein einmonatiger Prozess. Letzten Montag haben wir noch einzelne Beistriche und Begriffe adaptiert. Am Dienstag haben wir dann massive Änderungen vorgenommen, nachdem wir die Einnahmenschätzung nach unten revidiert haben und klar wurde: Es werden keine 300 Millionen Überschuss, sondern ein Minus. Am Mittwoch habe ich sie dann endgültig weggeschmissen.""Es wird eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation sein. Ich werde darlegen, wie es zur Budgeterstellung gekommen ist. Wie die letzte Woche war, wie sich die Einnahmenschätzungen verändert haben, und die Maßnahmenpakete die wir seitdem als Bundesregierung beschlossen haben.""Also, das Wichtigste in dieser Situation ist die Gesundheit der Menschen und dass die Menschen ihre Fixkosten decken können. Egal ob das Mieten oder sonst etwas sind. Alles andere ist nachrangig.""Aus unserer Sicht ist das ein Betrag, der uns in die Lage versetzt, durch die Krise zu kommen. Aber wenn es mehr Geld braucht, dann wird es mehr Geld geben.""Wir sind jetzt in der Krise und müssen das bewältigen. Wir haben vor der Krise gesagt: 'Keine Steuererhöhungen und keine neuen Schulden machen.' Das versetzt uns jetzt in die Lage, gut helfen zu können. Das ist das Wichtige, jetzt müssen wir Österreich erst einmal durch die Krise bringen, danach sehen wir weiter.""Wir haben aktuell eine Krisensituation, helfen wo wir nur können. Mein besonderer Dank gebührt all jenen, die jetzt mehr tun, als man sonst von ihnen verlangen könnte. Den Krankenschwestern, dem Reiningungspersonal, den Billa-Kassiererinnen.... Das sind die Helden des Alltags. Und jetzt darüber zu spekulieren, was nachher ist, das halte ich für unseriös.""Wir haben die Maßnahmen so gesetzt, das sie in den nächsten Wochen gelten und in Kraft sind. Wie weit wir sie verlängern müssen, lässt sich derzeit nicht sagen.""Damit habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt. Jetzt geht es erstmal um's Krisenmanagement.""Ich persönlich nicht, aber ich merke dadurch, dass ich jetzt Vater geworden bin, dass ich mir mehr Sorgen um die Familie mache. Meine Eltern sind in einem Alter, wo man in der Zeitung liest, dass die schon zur Risikogruppe gehören könnten. Ebenso natürlich meine Großmutter. Und darum mache ich mir Gedanken, aber nicht um mich selbst.""So wie jede Familie sind wir getroffen von der Krise, aber gesundheitlich ist alles in Ordnung."