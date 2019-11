"Kinderfänger" war nur ein Tschick-Schnorrer

Wie berichtet, gab die Schule ein Schreiben an Eltern heraus. Die Polizei kann nun entwarnen.

Ein Mann mit blonden bzw. weißen Locken lungert vor der Schule herum, beobachtet Kinder und spricht sie an – so beschrieb die Direktion der Volksschule Deutsch-Wagram die ihr zugetragenen Vorkommnisse in einem Informationsschreiben an die Eltern.berichtete hier Die Polizei, die deshalb verstärkt Streife fuhr, konnte jetzt tatsächlich einen solchen Mann ausmachen. Aber: Er stellte sich als harmlos heraus."Der Betroffene dürfte ein Alkoholproblem haben. Er geht im Ort herum und schnorrt Leute um Zigaretten an", so Chefinspektor Gerald Reichl zur "NÖN" Über Facebook sei die ganze Situation hochgeschaukelt worden.