'Kommt nach Venedig, wenn ihr euch bewegen dürft'

Der Bürgermeister von Venedig wirbt um Touristen. Derzeit ist die Stadt wegen der strikten Ausgangssperren und Reisebeschränkungen völlig leer.

Venedig hat in der Corona-Krise zur Unterstützung des Tourismus aufgerufen. "Jedem, der sich in den kommenden Monaten bewegen kann, sage ich: Kommt nach Venedig", erklärte Bürgermeister Luigi Brugnaro am Dienstag auf Twitter.Die Stadt arbeite daran, die Strände wiederzueröffnen. Im September finde auch das internationale Filmfest statt. Brugnaro stellte ein Dokument vor, das 65 Verbände unterzeichnet haben. Darin rufen sie die Regierung in Rom dazu auf, klare Vorgaben zu machen, wie und wann zum Beispiel Hotels die Arbeit wieder aufnehmen können.Venedig ist vom Tourismus abhängig. Derzeit ist die Stadt wegen der strikten Ausgangssperren und Reisebeschränkungen, die für ganz Italien gelten, komplett leer."Wir können es uns nicht mehr leisten, eine der wichtigsten Industrielokomotiven des Landes anzuhalten", sagte Bürgermeister Brugnaro mit Blick auf die Maßnahmen der Regierung in Rom. Wie lange die derzeitigen Reisebeschränkungen auch für Besucher aus dem Ausland noch gelten, ist unklar.Venedig hatte auch schon vor der Corona-Krise mit einem Einbruch der Touristenzahlen zu kämpfen, weil ein Hochwasser die Stadt im November schwer in Mitleidenschaft gezogen hatte. Normalerweise wird die Unesco-Stadt von Besuchern überlaufen. Die Stadt wollte daher ab Juli eine "Eintrittsgebühr" verlangen. Dieses Vorhaben wurde nun um ein Jahr verschoben.