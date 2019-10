"Kopfloser" Schattenmann im Parlament gefunden

Das Hohe Haus am Ring wird noch bis 2021 generalsaniert. "Heute" machte auf dem Baustellen-Rundgang eine Entdeckung.

Bis zum Sommer 2021 soll die Generalsanierung des Parlaments auf der Wiener Ringstraße abgeschlossen sein. Bis dahin bleibt noch viel zu tun, wie ein Rundgang auf der Baustelle am Montag zeigte. Schließlich müssen immerhin 55.000 Quadratmeter komplett saniert werden.Zu hoffen ist, dass dabei nicht so "kopflos" gearbeitet wird wie vom Schattenmann im Bild in der Diashow. Denn: Die Kostenobergrenze für die Sanierung liegt bei satten 352,2 Millionen Euro.