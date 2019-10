"League of Legends": 5 neue Spiele zum Jubiläum

Hersteller Riot Games feiert den 10. Geburtstag des Ausnahme-Games mit einem Knall: Mehrere neue Spiele sollen das Universum erweitern.

Vor zehn Jahren begann League of Legends seinen Siegeszug in der Gaming-Welt. Das MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) basiert auf der beliebten Warcraft-3-Mod DotA und erklomm den Gaming-Olymp als eines der meistgespielten Spiele der Erde. In einem Geburtstags-Livestream zeigte Hersteller Riot Games jede Menge Neuigkeiten.Den Anfang macht ein neuer Champion in LoL: Senna. Sie wird am 29. Oktober auf dem Beta-Server und am 10. November auf den Live-Servern veröffentlicht.Zudem kommt es zu Änderungen an der Game-Map "Kluft der Beschwörer". Die Vorsaison wird eine Reihe von Gameplay-Änderungen nach sich ziehen, die auf den dynamischen Elementardrachen basieren. Start auf den Live-Servern: 20. November.Der Spielmodus Ultra Rapid Fire (U.R.F.) wird zum ersten Mal in vier Jahren mit einer vollständigen Championauswahl für begrenzte Zeit zurückkehren.Der Autobattler wird im ersten Quartal 2020 auch für mobile Geräte veröffentlicht, während die Voranmeldung im Google Play Store am 15. Oktober beginnt. TFT ist ein Strategiespiel, in dem acht Personen gegeneinander antreten und mit Champions und Gegenständen aus LoL versuchen, ihre sieben Gegner zu besiegen.Legends of Runeterra (LoR) ist ein kostenloses Strategiekartenspiel, das in der Welt von LoL angesiedelt ist. LoR basiert auf den Champions von LoL sowie auf neuen Charakteren und Verbündeten aus allen Regionen von Runeterra, die sich unterschiedlich spielen und eigene strategische Vorteile mit sich bringen.LoR wird im Jahr 2020 für den PC und mobile Geräte veröffentlicht, die Voranmeldung ist aber bereits ab jetzt möglich.Riot veröffentlicht ein neues MOBA für mobile Geräte und Konsolen. Das Spiel besteht zu einem Großteil aus demselben Gameplay wie LoL auf dem PC, wurde aber für die neuen Plattformen angepasst. So hat Wild Rift eine Twin-Stick-Steuerung und eine abgeänderte Kluft, die für 15–18 Minuten lange Spiele konzipiert wurde.Arcane ist eine animierte League of Legends-Serie, die im Jahr 2020 veröffentlicht wird. Die Geschichte der Serie ist im utopischen Piltover und dem unterdrückten Zhaun angesiedelt und folgt den Ursprüngen zweier ikonischer League-Champions sowie der Macht, die sie entzweien wird.Riot Games entwickelt einen taktischen Shooter für PC, der aktuell noch den Namen "Project A" trägt. Das Spiel spielt auf einer Erde der nahen Zukunft und wartet mit tödlichen Charakteren auf, die allesamt einzigartige Fähigkeiten besitzen. Weitere Informationen werden im Jahr 2020 veröffentlicht."Project L" ist der vorübergehende Name für ein Kampfspiel im LoL-Universum. Das Spiel befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase,weitere Details gibt es noch nicht."Project F" ist der vorübergehende Codename eines Projekts, das sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet und sich mit der Möglichkeit befasst, Runeterra zusammen mit Freunden zu erkunden. Beobachter gehen davon aus, dass es sich um ein MMORPG handeln könnte.