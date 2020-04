"Mach dich kaputt": Polizei verhaftet Messer-Mann

Im Streit drohte ein 36-Jähriger seinem Saufkumpanen (39) mit einem Küchenmesser ihn "kaputt zu machen". Als die Polizei anrückte, war die Wohnung zerlegt - Festnahme.

A bsoffene Gschicht, oder wenn das Saufgelage in den eigenen vier Wänden ganz plötzlich einfach nur eskaliert...Zwei Männer (36 und 39, beide aus dem Bezirk Ried) gerieten Sonntagabend in Streit. Warum die beiden aneinander gerieten, ist unklar. Was man weiß, ist, dass das Saufgelage bereits mittags gestartet hatte.Bei der Auseinandersetzung bedrohte der 36-Jährige seinen Freund mit einem rund 30 cm langen Küchenmesser, sagte, dass er ihn "kaputt machen" werde.Daraufhin flüchtete der 39-Jährige aus der Wohnung und verständigte die Polizei.Als die kurz nach 23 Uhr ankam, fanden sie den 36-Jährigen alleine in der Wohnung vor. Er war gerade dabei Gegenstände DURCH ein Fenster im 1. Stock auf die Straße zu werfen, wie die Polizei mitteilt. Auch das Inventar im Inneren der Wohnung war völlig zerlegt.Zur Unterstützung der Beamten vor Ort wurden mehrere Polizeistreifen angefordert. So konnte der 36-Jährige schließlich festgenommen werden.Nach der Festnahme musste der Rumäne anschließend von der Rettung und einem Arzt behandelt werden, er hatte sich durch Glassplitter verletzt.Von der Staatsanwaltschaft Ried wurde die Einlieferung in die Justizanstalt Ried im Innkreis angeordnet.