"Macheten-Mann" fragte nach Weg zum Parlament

Ein 33-jähriger Österreicher versuchte am Dienstag mit einer Machete ins Parlament bei der Hofburg zu gelangen. Ein aufmerksamer Passant verhinderte vermutlich Schlimmeres.

Festnahme am Wiener Ballhausplatz

Wie "Heute" berichtete, kam es am heutigen Dienstag zu einer spektakulären Festnahme im Bereich des Ballhausplatzes im 1. Wiener Gemeindebezirk Ein 33-jähriger Österreicher war mit seinem Fahrzeug in der Innenstadt unterwegs und fragte laut Polizei einen Passanten nach dem Weg zum Parlament.Da dem Passanten das Verhalten im Verlauf des Gespräches aber "seltsam" vorkam und der Tatverdächtige eine Machete bei sich führte, verständigte er sofort die Polizei.Die Landesleitzentrale Wien leitete daraufhin umgehend eine Personenfahndung via Funk ein. Ein Polizist wurde im Bereich des Ballhausplatzes auf den 33-Jährigen aufmerksam und verwickelte den Mann in ein Gespräch.Außerdem alarmierte der Beamte weitere Einsatzkräfte über den genauen Standort des Tatverdächtigen. Schließlich konnte der Mann von Beamten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt mit Unterstützung der WEGA festgenommen werden.Ein Video zeigt die Festnahme Quelle: Puls24Bei der Amtshandlung wurden keine Personen verletzt. Für den parlamentarischen Betrieb bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung, berichtet die Polizei.Der 33-jährige Tatverdächtige wurde nach der Festnahme in eine Justizanstalt gebracht. Die Vernehmung des 33-Jährigen ist noch ausständig.