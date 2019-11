"Manspreading"-Sarg sorgt im Netz für Lacher

Die Kampagne der Wiener Linien gegen "Manspreading" dominiert seit Tagen die Schlagzeilen. Auch das Bestattungsmuseum am Wiener Zentralfriedhof hat sich zu dem Thema Gedanken gemacht.

Umfrage "Manspreading"

Die Wiener Linien-Kampagne für mehr Rücksicht in den Öffis erhitzt derzeit die Gemüter der Öffi-Fahrer. " Sei ein Ehrenmann und halt deine Beine zam!" lautet der Slogan, der seit mehreren Tagen für hitzige Diskussionen sorgt.Nun schaltet sich auch das Bestattungsmuseum am Wiener Zentralfriedhof in die Debatte und sorgt mit einem lustigen Posting für Lacher."#ManSpreading - wir haben uns da etwas überlegt. Gäbe es dafür eventuell eine Nachfrage?", schreibt das Bestattungsmuseum auf Facebook und postet dazu ein witziges Foto, das gerade im Netz die Runden macht.Auf dem Bild ist ein Holz-Sarg zu sehen, bei dem die Beine auseinander gehen - ein echter "Manspreading"-Sarg also. Ob es darin bequem ist?Die User sind jedenfalls sichtlich begeistert und feiern das Posting. "Selten so gelacht! Chapeau!" oder "Das ist großartig" ist zu lesen.Mittlerweile wurde das Bild knapp 1000 Mal geliked und 400 Mal geteilt. Eine Nachfrage für den "ManSpreading"-Sarg scheint also offenbar nicht ganz ausgeschlossen zu sein.Quelle: Heute.at