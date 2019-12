"Medikamenten-Cocktails" – RAF muss Show absagen

Die Fans freuten sich, dass auch der abtretende RAF Camora beim "Rap-Gipfel" in Stuttgart anwesend sein würde. Am Sonntag kam dann die Hiobsbotschaft.

Auf der Suche nach neuem Act

Es hätte das Rap-Event des Jahres sein sollen: Am Dienstag findet in der Stuttgarter Schleyer-Halle der "Red Bull Soundclash" statt, bei dem die aktuellen Größen des deutschen Hiphops aufeinander prallen. Angekündigt war auch der Wiener RAF Camora. Auf ihn waren die Fans schon besonders heiß, denn so oft wird man den Rapper in Zukunft nicht mehr auf einer Bühne sehen können. Der Musiker möchte nämlich seine Karriere mit Ende des Jahres beenden.Aber selbst am "Zenit" und mit "500 PS" unter der Motorhaube wird man vom eigenen Körper eingebremst. Das muss auch RAF Camora nun erkennen: "Ich bin sehr angeschlagen und konnte die letzten zwei Tage nur noch mit Infusionen und Medikamenten-Cocktails spielen", postete er am Sonntag auf Instagram. Damit war auch klar, dass damit die Show in Stuttgart ins Wasser fällt: "Mir wurde von den Ärzten dringend abgeraten. Gesundheit geht vor", so der Rapper.Red Bull reagierte bereits auf die Absage und kündigte an, kurzfristig einen Ersatz für RAF Camora zu finden. Noch wisse man aber nicht, wen man so schnell organisieren könnte. Die Fußstapfen, in die der neue Künstler treten muss sind aber relativ groß, das ist klar.