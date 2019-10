"Ori"-Entwickler: "Blizzard rief an und bot mir Job an"

Auf der Game City in Wien können nicht nur Spiele angezockt , sondern auch Entwickler getroffen werden. "Heute" hat sich mit Thomas Mahler von "Ori and the Blind Forest" unterhalten.

Disney und Blizzard haben angerufen

Zukünftige Projekte

"Ori and the Blind Forest" gilt als gefühlvolles und atemberaubendes Indie-Game, das aufgrund seiner Beliebtheit nun auch Einzug auf die Nintendo Switch-Konsole gefunden hat."Es ist an ältere Titel wie 'Super Mario' als Jump'n'Run angelehnt und hat auch Einflüsse aus der Disney-Welt", sagte Thomas Mahler, Entwickler von "Ori and the Blind Forest" auf der Wiener Game City im Interview mit "". "Ich glaube 'Ori' zeichnet die melancholische Story aus, die Gefühle im Spieler weckt."Mahler hat schon vor der Entwicklung an "Ori" Erfahrungen in der Videospielebranche gesammelt. "Ich hab mein Portfolio der Wiener Kunstschule online gepostet und hatte dann diesen Tag, an dem ich an meinem Küchentisch gesessen bin und mich auf einmal Disney und zehn Minuten später Blizzard angerufen hat", erklärte er.Letztendlich hat sich Mahler für Blizzard entschieden und an "StarCraft 2" mitgearbeitet, wodurch er danach den Mut gefasst hat, in die Indie-Schiene miteinzusteigen und Prototypen von "Ori" zu entwickeln, die auch bei Microsoft gut angekommen sind.Was in Zukunft noch ansteht, hat Mahr gegenüber "" nicht verraten. "Wir arbeiten schon an einem neuen, geheimen Projekt, das sehr sehr groß wird." Man darf auf jeden Fall gespannt sein.