"Müssen alle Spitäler des Landes schützen"

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner stellt am Donnerstag einen dringenden Appell an die Bundesregierung: "Wir müssen alles dafür tun, um einen Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung zu verhindern. Dazu braucht es Maßnahmen in allen Krankenhäusern in ganz Österreich."Sie fordert zentrale Vorgaben, damit an allen Spitälern umfassende Maßnahmen getroffen werden. Dies müsse überall gleich sein. Drei Dinge sind für sie dabei zentral.Erstens: Es braucht genügend Schutzausrüstung für das medizinische und das Pflegepersonal. Zweitens brauche es Schulungen für den sicheren Umgang mit infizierten Patienten und auch in Bezug auf die Schutzausrüstung (richtiges An- und Ausziehen).Als dritten Punkt schlägt Rendi-Wagner vor, dass Corona-Patienten räumlich von anderen Patienten in Krankenhäusern getrennt werden. Dazu gehören auch separate Eingänge bei Spitälern. Hier nochmal der Appell: Zentral für alle fast 300 Anstalten dieses Landes.Zum Schluss wünscht sich Rendi-Wagner auch eine klare Ansage, wie vorgegangen werden soll, wenn es zu wenig Tests gibt. Auch das gehöre zentral geregelt. Etwa, mit einer Prioritätenliste. Risikogruppen und Medizinpersonal sollen da ganz oben stehen.Am Donnerstag ebenfalls heiß diskutiert: Die mögliche Sperre von Parks und Spielplätzen. Rendi-Wagner spricht sich dafür aus. Denn Spielplätze seien schließlich eine "Massenveranstaltung" für Kinder. Wenn man Spielplätze offen lässt, kann man die Kinder auch gleich in die Schule schicken.